هاميلتون يرحب بعودة ألونسو

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رحب بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بعودة البطل السابق الإسباني فرناندو ألونسو إلى عالم “فورمولا 1” في الموسم المقبل، مبدياً أمله في ان يواصل البطل السابق أيضاً، الألماني سيباستيان فيتيل، مسيرته على الحلبات رغم افتراقه عن فريق فيراري.

ويسعى هاميلتون هذا الموسم إلى إحراز لقب عالمي سابع يعادل به الرقم القياسي، الذي يحمله الألماني مايكل شوماخر، لكن سائق فريق مرسيدس أبدى رغبته في تعزيز حضور “الكبار” على الحلبات، لا سيما أبطال العالم السابقين.

ويتواجد على الحلبات حاليا ثلاثة أبطال للعالم، هم هاميلتون حامل اللقب، وفيتيل المتوج 4 مرات (2010-2013) مع فريقه السابق ريد بُل، والفنلندي كيمي رايكونن (بطل 2007 مع فيراري) سائق ألفا روميو. وسينضم إليهم في الموسم المقبل ألونسو مع رينو، الفريق الفرنسي الذي أحرز معه اللقب في 2005 و2006.

وسبق لهاميلتون وألونسو ان تزاملا في ماكلارين عام 2007، وجمعت بينهما علاقة تنافسية متوترة.

ورداً على سؤال عما اذا كان يرحب بعودة الإسباني الى حلبات الفئة الأولى التي ابتعد عنها منذ نهاية موسم 2018، قال هاميلتون في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لماذا لن أرحب بذلك؟”.

وتابع في التصريحات التي نشرت السبت “أعتقد انه كلما تواجد سائقون من الطراز العالي، كلما كان ذلك أفضل للرياضة. لم أتحدث إليه لذا لا أعرف الأسباب (العودة)، لكن تهاني له”.

وتطرق هاميلتون الى مستقبل فيتيل، الذي سيرحل عن فيراري في نهاية الموسم الحالي ليحل بدلا منه الإسباني كارلوس ساينز، من دون ان تتضح الوجهة المقبلة للألماني.

وتبدو خيارات فيتيل في التوقيع مع فريق مشارك في بطولة العالم محدودة.