هاني رمزي عن برامج المقالب: نجوم كتير زعلوا مني

تحدث الفنان هاني رمزي، عن كواليس تجاربه السابقة في تقديم برامج المقالب في موسم رمضان خلال السنوات الماضية.

وقال هاني رمزي في لقائه ببرنامج مساء dmc: “تجربة برامج المقالب ناجحة جدا وقدمت 5 برامج وحققوا نجاحا كبيرا فهى بمثابة كارت رابح في على مائدة رمضان”.

عن منافسته لرامز جلال، قال هاني رمزي: “رامز جلال حقق انجازات كبيرة في هذا المجال ولم أنافسه في برامجي ولكن كان هدفي أن أظهر النجوم أمام الجمهور وهم في نقطة ضعفهم”.

وحول إمكانية العودة لتقديمها مرة أخرى، صرح: “برامج المقالب خطر وببقى خايف على النجوم في المقالب وعندي استعداد ارجع أقدمها تاني بس يكون هناك فكرة جديدة لأقدمها والسنوات السابقة عُرض عليا برامج ولكني رفضتها بسبب تكرار الفكرة”.

وذكر هاني رمزي: “اكتشفت في إحدى الحلقات أن فيه برنامج كانت حامل وكنا بنصور في لبنان وبالصدفة بتحكي مع حد واكتشفنا انها حامل وتم الاعتذار لها فورا”.

واختتم: “نجوم كتير زعلوا مني وفيه حلقات كتير لم تذع فهناك نجوم لم يحبوا الظهور بهذا الشكل أمام الجمهور في المقالب وكان هناك اعتذار مني”.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل العائدون، وتدور أحداث حول محاولات المخابرات المصرية التصدى للإرهاب متمثلًا فى داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سربين كل بدوره فى عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

وشارك في بطولة المسلسل: أمير كرارة، محمد فراج، هاني رمزي، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال.