هاني شاكر لـ"صوت بيروت انترناشونال": نجاح عملي مع كارول سماحة توفيق من الله

حاز المطرب الكبير هاني شاكر في الايام الاخيرة على تكريمات عديدة من مؤسسات اعلامية في مصر بعد نجاح اغنيته الجديدة “بقالي كتير” التي صورها فيديو كليب مترابط مع كليب المطربة كارول سماحة لاغنية “شكرا” وقد نال نجاحا ملحوظا . وقبل ذلك كان شاكر قد اصدر اغنية لبنانية بعنوان “كيف بتنسى” من الحان الفنان وليد توفيق . ماذا قال هاني شاكر عن هذين العملين لـ “صوت بيروت انترناشونال” :”اغنية “بقالي كتير” كانت عندي ولم اتخيل ان اصورها بالطريقة التي نفذتها المخرجة بتول عرفة وهي بأن تجمعني مع المطربة كارول سماحة بكلبين مترابطين اذ اكون انا البطل في كليب كارول سماحة وهي تكون بطلة في اغنيتي وعندما عرضت علي الفكرة لم اكن اتخيل كيف ستكون بعد التنفيذ وبعدما شاهد العمل فوجئت بالتوليفة الجميلة ووجدت انه عملا دراميا كبيرا ومميزا. والحمد الله ان رد فعل الجمهوركان جميل جدا وهذا الامر اسعدني للغاية وقد حظيت انا وكارول بعدد من التكريمات في مصر وهذا النجاح جاء من رب العالمين اذ ان الفنان يخطط لكن التوفيق منه.

وعما اذا كان هناك عمل جديد يحضر له اكد شاكر انه فعلا يحضر لتصوير اغنية ايقاعية جديدة مناسبة لاجواء الصيف مع المخرجة بتول عرفة وانتاج “لايف ستايلز”.

وعن مشاركته في لجنة تحكيم برنامج the voice senior قال شاكر “انا سعيد بهذه التجربة التي لاقت صدى طيبا عند الناس رغم ظروف عرض البرنامج التي لم تكن مؤاتية للجمهور لان الهموم التي يعيشها العالم العربي بسبب جائحة كورونا فضلا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والامنية كلها اثرت على التفاعل مع الموسم الاول وهناك حديث عن موسم ثان من the voice senior . وعن المقارنة التي حصلت بينه وبين الاجزاء الاخرى من البرنامج اي the voice وthe voice kids اكد شاكر ان هذه المقارنة لا تجوز لان اوقات عرض تلك المواسم كان المشاهدين اكثر ارتياحا من الوقت الراهن وان شاء الله الموسم الثاني من the voice senior يعرض في اجواء مريحة. ونكون قد انتهينا من هذا الوباء الذي شل حياة الجميع في كل انحاء العالم.

وعن الاغنية اللبنانية التي صدرت قبل اسابيع اكد انها لاقت نجاحا طيبا لكنها لم تحظ على القبول الجيد في لبنان بسبب الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني لكن الناس في مصر احبوها واثنوا عليها.

وعن عمله كنقيب للموسيقين ومشكلته مع مطربي المهرجانات فقال شاكر ان نقابة المهن الموسيقية ادخلت عدد من مطربي المهرجانات الى قسم الاغاني الشعبية وذلك لاصحاب الاصوات الجيدة مثل حسن شاكوش وعمر كمال وغيرهما وطبعا مع مراقبة ما سيقدمونه من كلمات والحان لا تخدش الحياء العام.

وعن مشاركته في احياء المهرجانات الغنائية رغم جائحة كورونا يوضح شاكر ان الحفلات بشكل عام سواء الموسيقى العربية بمصر او جرش في الاردن او موازين في المغرب وغيرها من المهرجانات الغنائية الاخرى هي سلاحنا لردع التيارات الغنائية الهابطة السائدة على الساحة وما عودة عدد من نجوم التسعينات الى تقديم اعمال ناجحة مثل محمد ثروت ومدحت صالح ما دليل الا ان الجمهور يريد الفن الجميل