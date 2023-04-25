هاني شاكر يتعرض لعملية نصب في حفل البحرين

تعرض الفنان هاني شاكر لعملية نصب أثناء حفلته الغنائية وذلك بعد هروب متعهد ولم يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضا، وذلك أمس يوم الإثنين 24\4\2023 في دولة البحرين.

وقرر هاني شاكر الغناء للجمهور الحاضر رغم هذه الظروف الصعبة التي يعتذر فيها الكثيرون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له أثناء حديثة الواقعة قائلا: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه أنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

ومن ناحية أخرى، بدأ الفنان هاني شاكر الترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية على إنستغرام، وقام بنشر فيديو وعلق عليه قائلا: “جمهوري الحبيب في الخليج نلتقي يوم 24 أبريل، في حفل عيد الفطر المبارك في فندق الخليج في المنامة – البحرين”.