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هاني شاكر يُقاضي مُتعهد حفله في البحرين

منذ ساعة واحدة
هاني شاكر

هاني شاكر

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أعلن الفنان المصري هاني شاكر عن مباشرته في اتخاذ كافة إجراءات قانونية اتجاه متعهد حفلات بعد تبديد أجره الذي كان متفقاً عليه لإحياء حفل بالبحرين.

وكتب هاني في منشور عبر فايسبوك: “في إطار ما حدث بحفلة البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الأمانة في تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هانى شاكر”.

وأضاف: فقد تم تكليف المستشار محمود العسال المحامى بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية نحو واقعة خيانة الأمانة ضد المدعو محمد عبد السلام عباس”.

متابعاً: ” تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية نحو واقعة التبديد وخيانة الأمانة ضد سالف الذكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى الإدارية كمتعهد لاقامة الحفلات مع ابلاغ كافة الجهات المعنية حفاظا على الحقوق”.

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