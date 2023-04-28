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هاني عادل: سعيد بالتعاون مع ريهام حجاج

منذ 11 دقيقة
هاني عادل

هاني عادل

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أعرب الفنان هاني عادل، عن سعادته لمشاركته في مسلسل “جميلة” خلال السباق الرمضاني لعام 2023.

وقال هانى عادل، خلال حواره، في برنامج “من مصر”، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في أحداث مسلسل “جميلة”، والتعاون مع الفنانة ريهام حجاج وباقي فريق العمل بالكامل، وكذلك المخرج سامح عبد العزيز.

واضاف عادل، أن الجمهور حب المسلسل خاصة وان الأحداث شيقة.

وتدور قصة مسلسل “جميلة” للفنانة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية و مشاكل الميراث.

المسلسل بطولة النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى.

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