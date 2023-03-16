هبوط وخسارة نقاط.. العقوبات التي تنتظر برشلونة بسبب رشوة الحكام

يواجه برشلونة اتهامات وتحقيقات بمدفوعات لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، مقابل تقارير التحكيم المزعومة، ما قد يعرض النادي الكتالوني لعقوبات محلية وقارية ودولية.

وحول المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز القضية إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد لأنه يتعامل مع الجرائم المتعلقة بالفساد ذات الأهمية الخاصة.

واتهمت المدعي العام النادي واثنين من رؤسائه السابقين، ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مديرين آخرين لاستمرار جريمة الفساد في الأعمال التجارية لتصل إلى مرحلة الاحتيال الرياضي، كما أن الرئيسين السابقين متهمان أيضًا بالإدارة غير العادلة، وفي حالة بارتوميو، اتهم طرف ثالث بتزوير مستند تجاري. بعد هذه الاتهامات، في ظل عدم قبول الشكوى للمعالجة ووجود إدانة لاحقة، ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها برشلونة كمؤسسة؟

ووفقًا لصحيفة “الباييس” الإسبانية وفي نص كتبه خيسوس جارسيا بوينو الصحفي المتخصص في المعلومات القضائية، يمكن أن تشمل جريمة الفساد في الأعمال التي اتهم بها النادي غرامة واحتمال فقدان الأهلية، ورغم ذلك فإن الغرامة الاقتصادية هي الأكثر توقعًا على مستوى العقوبات للنادي في حالة وجود إدانة نهائية.

ووفقًا لمصادر استشارتها الصحيفة عينها، فإن مبلغ هذه الغرامة يمكن أن يكون ثلاثة أضعاف “الفائدة أو الميزة التي تم الحصول عليها”. إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن برشلونة كمؤسسة لديه بالفعل سجل إجرامي في قضية البرازيلي نيمار، فإن هذا لن يؤدي إلى تشديد العقوبات على تكرار الجرائم.

ويتبع فقدان الأهلية في حالة الأشخاص الاعتباريين، مثل برشلونة، قواعد خاصة، كما تؤكد “إلبايس” ، هناك ظروف يمكن أن تعفي نادي البلوغرانا من المسؤولية، مثل ما إذا كانت هناك “إجراءات مراقبة” وكان مرتكبو الجريمة قد تهربوا من هذه الضوابط، ستكون العقوبات الأكثر إرهاقا هي تعليق الأنشطة وحل مجلس إدارة النادي، على الرغم من أنه، وفقًا للمصادر التي استشرتها “الباييس” ، يبدو من غير المحتمل أن يتم إصدارها بسبب أهمية النشاط القانوني لبرشلونة (الرياضة) و”العواقب الاقتصادية والاجتماعية”، خاصة بالنسبة للعمال، التي قد يترتب عليها قرار قضائي من هذا النوع.

وفقًا لصحيفة “الباييس”، يمكن إدانة فقط إظهار نية برشلونة في سداد مدفوعات لضمان “تحكيم محايد” ، كما أوضح إنريكيز نيغريرا في بيانه أمام وزارة الخزانة، إن مجرد محاولة غش المنافسة على أساس المدفوعات (الخداع)، حتى دون جدوى، سيعتبر جريمة.

وتوجد واقعة مشابهة بالفعل، بحكم للمحكمة العليا يشير إلى قضية أوساسونا، وهو أول حكم صدر في إسبانيا عن التلاعب بنتائج المباريات في موسم 2013-2014، بين نادي أوساسونا ولاعبي ريال بيتيس، وهو ما يعكس مجرد النية كجريمة.

وعلى الرغم من أن قانون الرياضة الحالي يفضل برشلونة لأنه يفكر في وصف هذا النوع من الأحداث الخطيرة في ثلاث سنوات وأن هذه الفترة كانت ستنتهي بالفعل في نهاية هذه المدفوعات في عام 2018، يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) معاقبة فريق البلوغرانا.

ويفكر الاتحاد الأوروبي في لوائحه في حظر المشاركة في مسابقاته للفرق التي شاركت في أي “محاولة للتأثير على نتيجة المباراة، سواء كانت وطنية أو دولية”. على الرغم من وجود سوابق مثل العقوبات في عام 2013 ضد فنربخشة وبشيكتاش، فإن اليويفا لم يحكم بعد في قضية يتابعها عن كثب.

وأكد أندريو كامبس سكرتير الاتحاد الإسباني، أن إدارة النزاهة في الاتحاد الأوروبي طلبت معلومات عن القضية من الاتحاد المحلي.

وفي حالة الفيفا، يمكن أن تأتي العقوبة المحتملة من تطبيق النقطة 6 من المادة 27 حيث تحتفظ المؤسسة بالحق في “التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المخالفات الجسيمة التي تقع ضمن نطاق تطبيق هذا القانون وفي اختصاص الاتحادات القارية أو الاتحادات أو المنظمات الرياضية الأخرى إذا اعتبروا ذلك مناسبًا في حالة معينة، لا سيما إذا لم يقاضِ الاتحاد أو أو المنظمة الرياضية انتهاكًا خطيرًا خلال فترة ثلاثة أشهر من لحظة علم اللجنة التأديبية بالانتهاك”.

ويمكن أن يقرر الفيفا الدخول في القضية بحكم مكانته وسلطته لمعاقبة النادي، ولديه القدرة على فرض الهبوط أو خسارة النقاط.