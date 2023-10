هتلر فخور بك.. طيار كندي من أصول مصرية في أزمة بسبب تغريده

بينما يستمر الصراع بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية يقف العالم الغربي بجانب إسرائيل، وهذا ما حصل مع الطيار الكندي من أصول مصرية مصطفى عزو فمجرد علم أو تعبير عن رأي كان كفيلاً بفتح “أبواب جهنم” علىه.

القصة بدأت مع اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أواخر الأسبوع الماضي، حين أخذت الحمية والتعاطف الطيار الشاب.

فوضع علم فلسطين حول رقبته، ونشر صورته على حسابه الشخصي على إنستغرام.

لتنهال بعدها التعليقات الغاضبة والانتقادات، وحتى المطالبات بفصله من شركة air Canada، في ظل الاصطفاف الدولي غرباً مع إسرائيل.

أمام تلك الهجمة، لم تجد الشركة سوى فصله بالفعل.

إذ أعلنت، أمس الخميس، بتغريدة على حسابها في تويتر طرده. وكتبت “يمكننا أن نؤكد أن الطيار المعني لم يعد يعمل لدينا”.

وكان موقع StopAntiSemitism.org شارك يوم الثلاثاء المنصرم لقطات من حساب عزو الذي يسكن في مونتريال.

وفي أحد تلك المنشورات، ظهر عزو وهو يحمل لافتة في مظاهرة بمونتريال كتب عليها “إسرائيل.. هتلر فخور بك”.

كما نشر صورة أخرى للشاب في مظاهرة يحمل لافتة عليها علم إسرائيلي يتم إلقاؤه في سلة المهملات وبجانبه عبارة: “حافظوا على نظافة العالم”.

كذلك، زعم أنه كتب في “الستوري” على إنستغرام: “اللعنة عليك يا إسرائيل”.

في المقابل، حظي الشاب بتعاطف من قبل العديد من الفلسطينيين والعرب، الذين انتقدوا تعامل الغرب بمكيالين في ما يتعلق بحرية التعبير وإسرائيل.

We can confirm the pilot in question no longer works for Air Canada, following the process initiated on Monday. https://t.co/U9rTkBM7Z2

— Air Canada (@AirCanada) October 11, 2023