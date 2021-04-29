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هجوم جديد على محمد رمضان.. “لايدفع ثمن ملابسه”

منذ 15 ساعة
محمد رمضان

محمد رمضان

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أصبح الفنان المصري محمد رمضان ، موضع جدل في كثير من القضايا سواء كانت تتعلق بوفاة الطيار أو هجوم عمرو أديب عليه وغيرها .

وانضمت نادية الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إلى المواجهة مع الفنان محمد رمضان، واتهمته بأنه لا يدفع ثمن الملابس لأحد المصممين الذين اشترى منهم البدلات.

زوجة الفيشاوي كتبت على صفحتها الخاصة في “فيسبوك”، منشورا حذفته لاحقا: “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم (الثياب) اللي خدتها وخليت مدير أعمالك مايردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة”.

وأضافت: “كنت ادفع أحسن من الفضيحة دي، أدفع تمن الـ4 صديري والـ 3 بدل. وإلا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي (ماركة ملابس) وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب”.

نادية الكامل أضافت في منشورها: “لكن متقرفناش كل شوية تجيبلك هدمتين (ثياب) أو حد يدهوملك هدية من اللي طال عمره على شوية من الترزي وتطلع علينا”.

زوجة الفيشاوي ختمت منشورها ” Versaceنفسه مش كل هدوموا فيرساتشي يا خايب… من فضلك يا نجم ألبس في صمت وادفع اللي عليك… ورجاء أخير، يا ريت تنطق كلمة Versace صح”.

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