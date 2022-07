هجوم غريب من سمكة تزن 100 رطل على امرأة سبعينية!

قفزت سمكة تزن 100 رطل من المياه قبالة سواحل فلوريدا، وطعنت امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا بينما كان زميلاها الصيادان يحاولان سحبها، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن سلطات مقاطعة مارتن بولاية ماريلاند.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب شرطة مقاطعة مارتن، أن كاثرين بيركنز من أرنولد بولاية ماريلاند أصيبت بعد أن طعنتها سمكة أبو شراع في منطقة الفخذ، الثلاثاء الماضي.

وهذه السمكة ذات زعنفة ظهرية عالية تشبه الشراع، وخطم (أنف) طويل ومدبب يشبه المنقار.

ووقع الهجوم أثناء وقوف بيركنز في قارب بينما كان رفيقاها يحاولان سحب السمكة على خط الصيد لالتقاط صورة.

تعتبر أسماك أبو شراع من أسرع أنواع الأسماك في المحيط، ويمكن التعرف عليها، من خلال مناقيرها المدببة الكويلة.

وقال مكتب قائد الشرطة: إن “سمكة أبو شراع قفزت من الماء وطعنت كاثرين في منطقة الفخذ بينما كانت تقف في قارب الصيد”.

ووقع الحادث على بعد ميلين من شاطئ ستيوارت بولاية فلوريدا، على الساحل الأطلسي للولاية شمال بالم بيتش، حسبما جاء في تقرير مكتب قائد الشرطة.

وأسرع رفيقا بيركنز، لويس توث البالغ من العمر 75 عاما ودومينيك بيليزا البالغ من العمر 77 عاما، بالضغط على جرحها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تذكر التقارير مدى خطورة الإصابة التي تعرضت لها المرأة بسبب طعنة السمكة.

Woman, 73, stabbed by 100-pound sailfish that leapt from water off Florida coast https://t.co/C8GnUJ652i

— Fox News (@FoxNews) July 24, 2022