هجوم كبير على ورثة عبد الحليم حافظ.. والسبب بيع منزله!

حالة من الجدل والبلبلة انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك عقب انتشار اخبار عن بيع ورثة عبد الحليم حافظ شقته الشهيرة بالزمالك لرجل أعمال مصري.

هذا الخبر انتشر كالسهم وأثار حالة من الغضب لمحبي العندليب الأسمر، الذين انتقدوا تصرف العائلة، بل وصل الأمر إلى مهاجمة أسرته.

في المقابل، حرصت عائلة عبد الحليم على توضيح الحقيقة، وأصدر ورثته بياناً نفوا فيه بيع الشقة.

وأشاروا إلى أن الأنباء التي انتشرت مؤخرا عن بيع أسرة الفنان عبد الحليم حافظ منزله لرجل أعمال يدعى أحمد عيسى عارية عن الصحة.

ولفتوا إلى أن آخرين ادعوا أن المنزل إيجار قديم وسيُعاد لمالكه الأصلي بعد تعديل قانون الإيجار القديم، فيما زعم البعض أن المنزل ملك لوزارة الثقافة المصرية.

إلى ذلك، أكد الورثة أن منزل الفنان الراحل بما يحتويه من منقولات ومقتنيات، ملك لأسرته بالكامل، مضيفين أن العقد مسجل في الشهر العقاري المصري باسم السيدة الراحلة زينب الشناوي، إحدى ورثته.

كما شددوا على أنه لا يوجد رجل أعمال يدعى أحمد عيسى، بل أكدوا أن الاسم ابتكره مروجو الشائعة لإثارة الجدل.

كذلك أوضحوا أن أسرة عبد الحليم هي الوحيدة التي تتولى صيانة المنزل ومصاريف تشغيله.، ولا تقبل أي مقابل مادي نظير الزيارات، ولا حتى إكراميات للعاملين بالمنزل، أو تبرعات لصيانته.

وختموا مشيرين إلى أن العائلة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

يذكر أن ورثة عبد الحليم حافظ اعتادوا منذ سنوات على فتح شقته بالزمالك، التي كان يقيم بها حتى وفاته، أمام جمهوره ومحبيه.

كما سمحوا بزيارة الشقة في ذكرى ميلاده، الموافق 21 يونيو، وكذلك في ذكرى وفاته، الموافق 30 مارس، حيث يتجمع محبو العندليب الأسمر لمشاهدة محتويات المنزل الذي ما زال يحتفظ برونقه منذ وفاته عام 1977.