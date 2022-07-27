هجوم لاذع من فنان مصري على أكرم حسني: لشطبه من النقابات

عبّر الممثل عمر خورشيد عن غضبه واستيائه بسبب حذف أغنية النجم المصري الكبير محمد منير “للي” من موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد اتهام أكرم حسني بسرقة الكلمات واللحن.

وكتب خورشيد عبر حسابه في “فيسبوك” قائلاً: “اللي أكرم حسني عملوا مع الكينغ محمد منير دا يتشطب بسببه من التلات نقابات عيب والله”.

وكانت إدارة موقع “يوتيوب” قد حذفت فيديو كليب “للي” لمحمد منير بعد أيام قليلة من طرحها، تفاعلاً مع الشكوى التي قدّمها الشاعر عادل صابر والملحن محمود المنسي، واللذان سبق أن اتّهما صنّاع الأغنية بالتعدي على حقوقهما الأدبية، مؤكدَين أن اللحن مسروق من لحن أغنية سبق وقدمها عام 2017 وحملت عنوان “ولد الهلالية”، مشدداً على احترامه لكلٍ من منير وأكرم، ولكن في الوقت نفسه سيظل متمسكاً بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حذف الأغنية بمشاعر مليئة بالغضب، ملقين باللوم على أكرم حسني الذي نسب بعض كلمات الأغنية إليه واستخدم لحناً من الفلكلور الصعيدي وكتب على تتر الأغنية أنها من ألحانه.