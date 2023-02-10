هدفه الأول.. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عينه على كارلو أنشيلوتي

سينتظر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى نهاية موسم 2022-‭2023‬ للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني مؤكدا أن كارلو أنشيلوتي هو هدفه الأول.

وعقب رحيل المدرب تيتي بعد الخسارة في دور الثمانية لكأس العالم أمام كرواتيا قال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز في مؤتمر صحفي في نوفمبر تشرين الثاني إنه يريد إيجاد بديل له بين يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

ومع ذلك، قالت مصادر لرويترز (الجمعة 10-2-2023) إن رودريجيز غير رأيه وسيأخذ وقته حيث أن هدفه هو التعاقد مع مدرب من طراز عالمي رفيع لقيادة البلاد إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وهذا يعني أن البرازيل ستخوض مبارياتها الدولية في مارس آذار ويونيو حزيران مؤقتا تحت قيادة مدرب فريق تحت 20 عاما رامون منيزيس.

والهدف الرئيسي للبرازيل هو أنشيلوتي، على الرغم من أن مصادر قريبة من جميع الأطراف المعنية قالت لرويترز إنه لم تجر أي مفاوضات بين الاتحاد البرازيلي والمدرب وناديه الإسباني.

ووفقا لوسائل إعلام برازيلية يخطط رئيس الاتحاد البرازيلي رودريجيز للقاء فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الأسابيع المقبلة قبل بدء أي مفاوضات رسمية مع المدرب الذي يربطه عقد مع النادي حتى 2024.

لكن مصادر قريبة من المدرب الإيطالي قالت لرويترز إنه يركز بشكل كامل على منصبه الحالي في ريال مدريد وسيبحث مستقبله مع النادي في نهاية الموسم فقط.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في المغرب اليوم الجمعة عشية لقاء الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية “لدي عقد حتى عام 2024 مع ريال مدريد وأعتزم تنفيذه. لست على علم بما تم نشره في البرازيل عني”.

وسيمنح الانتظار حتى نهاية الموسم الاتحاد البرازيلي رؤية أكثر وضوحا للمشهد والأسماء الأخرى المتاحة إذا لم تتقدم المفاوضات مع ريال وأنشيلوتي.

وقال مصدر رفيع المستوى من الاتحاد البرازيلي لرويترز “نريد مدربا بارزا له مكانة دولية”.

ومع اعتبار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعيد المنال يبحث الاتحاد البرازيلي أيضا عن أسماء مألوفة مثل جوزيه مورينيو مدرب روما وجورج جيسوس مدرب فناربخشه.