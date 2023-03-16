هدف راشفورد يقود مانشستر يونايتد لدور الثمانية في الدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما هز ماركوس راشفورد الشباك في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 1-صفر على مضيفه ريال بيتيس في إياب دور الستة عشر (الخميس 16-3-2023) لينتصر بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

ونجح الفريق الإنجليزي في حماية تقدمه المريح من مباراة الذهاب في أولد ترافورد بينما افتقد منافسه الإسباني الفعالية.

وأهدر خوانمي فرصة خطيرة من مسافة قريبة في وقت مبكر من الشوط الأول كان من الممكن أن تغير مجريات المباراة حيث ساندت جماهير غفيرة الفريق الإسباني للانتفاض.

وتصدى حارس يونايتد ديفيد دي خيا لمحاولة خطيرة من مسافة بعيدة لخواكين البالغ من العمر 41 عاما قبل أن يسدد فاكوندو بيليستري في القائم من مسافة قريبة للفريق الزائر.

وأنقذ دي خيا محاولة أخرى خطيرة بضربة رأس بعد الاستراحة قبل أن يهيمن يونايتد تدريجيا على المباراة.

وأهدر راشفورد فرصة سهلة لكنه عوضها على الفور بتسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 55.

وفي ألمانيا، تغلب يوفنتوس على عشرة لاعبين من فرايبورج 2-صفر ليتقدم 3-صفر في مجموع المباراتين.

وسجل دوسان فلاهوفيتش من ركلة جزاء قبل الاستراحة بعد طرد مدافع فرايبورج مانويل جودل لاستخدام يديه لحرمان أدريان رابيو من التسجيل.

وسيطر الفريق الإيطالي على المباراة في الشوط الثاني وعزز تقدمه بعد مرور خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر فيديريكو كييزا.

وفي هولندا، سحق فينوورد منافسه الأوكراني شاختار دونيتسك 7-1 ليتقدم بالفوز 8-2 في مجموع المباراتين حيث سجل القائد أوركون كوكتشو والمهاجم أسامة إدريسي هدفين لكل منهما.

وفي تركيا، تماسك إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي ست مرات أمام فناربخشه، الذي فاز في مباراة الإياب 1-صفر بفضل ركلة جزاء نفذها إينر فالنسيا، لكن الفريق الإسباني تأهل لدور الثمانية بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.