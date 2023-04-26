هدف "فيدريكو ديماركو" يقود إنتر ميلان لبلوغ نهائي كأس إيطاليا

سجل فيدريكو ديماركو لاعب وسط إنتر ميلان هدفا في الشوط الأول ليساعد فريقه على ضمان مكان في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه 1-صفر على أرضه على حساب يوفنتوس (الأربعاء 26-4-2023) ما ساعده في الانتصار 2-1 في مجموع المباراتين قبل النهائي.

وبدأ إنتر حامل اللقب بأداء منحه التفوق، ليتقدم بعد 15 دقيقة عندما أرسل لاعب الوسط نيكولو باريلا تمريرة بينية إلى ديماركو داخل منطقة الجزاء، الذي سددها في الشباك بلمسة واحدة.

وبعد وقت قصير من انطلاق الشوط الثاني، بدا أن إيدن جيكو قد ضاعف تقدم أصحاب الأرض بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة، لكن لم يتم احتساب الهدف بداعي التسلل.

وبعد ذلك، نجح ماتيا بيرين حارس يوفنتوس في التصدي بيد واحدة لمحاولة رائعة من هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 73.

وسيواجه إنتر إما فيورنتينا أو كريمونيزي في نهائي كأس إيطاليا يوم 24 مايو آيار المقبل على الاستاد الأولمبي. ويتقدم فيورنتينا 2-صفر بعد مباراة الذهاب التي اقيمت في كريمونا.