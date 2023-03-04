هدف قاتل.. أرسنال ينجو من التعادل أمام بورنموث بالدقائق الأخيرة

نجا أرسنال من انتكاسة في سعيه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتفض بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على بورنموث بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون (السبت 4-3-2023).

وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد تسع ثوان بواسطة فيليب بيلينج، ورغم سيطرة أرسنال، أصبحت النتيجة 2-صفر بواسطة ماركوس سينسي قبل مرور ساعة من اللعب.

لكن أرسنال انتفض بشكل قد يؤثر في شكل المنافسة على اللقب.

وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بعد ساعة من اللعب بقليل، وبعد ثماني دقائق ِأضاف المدافع البديل بن وايت الهدف الثاني وحاول نيتو إبعادها لكن بعد أن اجتازت خط المرمى.

ومع حماس المشجعين في استاد الإمارات، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق البديل نيلسون تسديدة هائلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليخرج أرسنال بانتصار مثير.

واستعاد أرسنال التقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم أيضا، بعدما أصبح رصيده 63 نقطة من 26 مباراة.