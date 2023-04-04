هدف قاتل.. بايرن ميونيخ يتجرع هزيمة قاسية في دور الثمانية لكأس ألمانيا

صعق فرايبورج منافسه بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظا 2-1 في دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم (الثلاثاء 4-4-2023) بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها لوكاس هويلر.

وفي هزيمة مفاجئة للعملاق البافاري في المباراة الثانية للمدرب توماس توخيل أرسل هويلر الحارس يان زومر في الاتجاه الخاطئ ليحجز فرايبورج مكانه في قبل النهائي.

وقال توخيل بعد أن فقد فريقه فرصة الفوز بأول لقب له هذا الموسم “لست غاضبا. استقبلنا هدفين بتسديدتين. لا أتذكر فرصة أخرى من فرايبورج.

“التمريرة الأخيرة والافتقار للفعالية أمام المرمى من المشاكل الواضحة ومع ذلك حصلنا على بعض الفرص الجيدة التي كان من الممكن أن نستغلها لكننا لم نفعل.

“في النهاية الهزيمة كانت بسبب أخطائنا. نشعر بخيبة أمل كبيرة (لخسارة) مباراة دور الثمانية على ملعبنا. بالطبع أنا المسؤول”.

تقدم بايرن، الفائز 4-2 على غريمه بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت الماضي، بهدف في الدقيقة 19 عندما ارتقى دايو أوباميكانو عاليا ليسدد رأسية من ركلة ركنية.

لكن فرايبورج استمر في الضغط هجوميا ليعادل النتيجة بتسديدة صاروخية من 20 مترا سددها نيكولاس هوفلر.

وأبقى بايرن، الذي سيواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حارس فرايبورج مارك فليكن مشغولا لكن لم يتمكن إيريك-مكسيم تشوبو موتينج وتوماس مولر وليروي ساني من التسجيل.

ومع نفاد صبر توخيل على الخطوط الجانبية للملعب زاد فريقه الضغط لكن هويلر أنهى مسيرته في الكأس بركلة جزاء متأخرة.

وقال كريستيان شترايش مدرب فرايبورج “أنا سعيد بهذه النتيجة. “كنا بحاجة إلى القليل من الحظ أيضا لكننا عملنا بجد. دافع اللاعبون بشكل جيد حقا.

“كان أداء حماسيا وبعد ذلك تحتاج إلى مثل هذه اللحظة للفوز بالمباراة”. وحجز أينتراخت فرانكفورت مكانه أيضا في الدور قبل النهائي بفوزه 2-صفر على أونيون برلين بفضل ثنائية راندال كولو مواني في غضون ثلاث دقائق.