هدف ويلوك المذهل يهدي نيوكاسل الفوز على تشيلسي

أحرز جو ويلوك هدفا بتسديدة مذهلة في الشوط الثاني ليمنح نيوكاسل يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه تشيلسي (السبت 12-11-2022)، ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وتوغل ميجيل ألميرون من الجانب الأيمن واجتاز المدافع كاليدو كوليبالي ووصلت الكرة في طريق ويلوك الذي أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد استقرت في شباك الحارس إدوار مندي في الدقيقة 67، ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وبعدما حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي، بات يملك 30 نقطة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في أول 15 جولة، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وسيكون نيوكاسل ضمن أول ثلاثة مراكز في الدوري مع حلول عيد الميلاد لأول مرة منذ 2001.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “لم تكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة للفريقين. كنا نشعر أن لحظة واحدة حاسمة ستحدد، وهذه اللحظات الساحرة جاءت من جو ويلوك”.

وأضاف “لقد قدمنا أداء جيدا اليوم وكانت مباراة جيدة جدا بين فريقين جيدين. ضغطنا بقوة ولياقتنا كانت عالية. أنا فخور جدا بلاعبي فريقي الليلة”.

وتابع “من المرجح أن يكون التوقف قد جاء في توقيت سيء بالنسبة لنا. كنا نود مواصلة خوض المباريات”.

ولدى تشيلسي 21 نقطة مثل برايتون آند هوف ألبيون، لكنه يحتل المركز الثامن كما أنه خاض مباراة واحدة إضافية.

وطالب نيوكاسل بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل دان بيرن كرة عرضية لمست ذراع تريفو تشالوبا مدافع تشيلسي قرب نهاية الشوط الأول لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولم يكن مستوى الشوط الأول على قدر التوقعات، واكتفى تشيلسي تقريبا بتسديدة واحدة من المهاجم أرماندو برويا.

وبعد الاستراحة بخمس دقائق، اقترب نيوكاسل من التقدم عندما وصل جويلينتون إلى تمريرة كيران تريبيير العرضية، لكن في النهاية فشل كريس وود في التسجيل بعد تدخل الحارس مندي.

وأرسل ويلوك كرة عرضية كاد وود أن يحولها إلى هدف لكنها مرت.

وقطع كونور جالاجر لاعب تشيلسي الكرة بالقرب من منطقة جزاء نيوكاسل وأطلق تسديدة قوية أنقذها نيك بوب ببراعة في الدقيقة 66.

لكن بعد دقيقة واحدة توغل ألميرون ثم وصلت الكرة إلى ويلوك، لاعب أرسنال السابق، ليطلق تسديدة هائلة من حافة المنطقة ويشعل احتفالات المشجعين في استاد سان جيمس بارك.

وقال ويلوك “كنت أتدرب على التسديد في المران حتى أكون أمينا. كنت أفتقد التسجيل أمام هؤلاء المشجعين، لذا فإن التسجيل اليوم هو أمر رائع بالنسبة لي وللفريق”.