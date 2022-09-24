السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
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هدنة بين دي يونغ ورئيس البارسا

منذ 18 دقيقة
دي يونغ

دي يونغ

موقع kooora
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توصّل “فرينكي دي يونغ”، لاعب برشلونة، إلى هدنة مع “خوان لابورتا”، رئيس البارسا، حتى نهاية الموسم الحالي، وفق تقرير صحفي كتالوني.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد زعمت أن العلاقة متوترة بين الطرفين، بسبب رفض دي يونغ خفض راتبه أو الانتقال إلى نادٍ آخر، في إطار الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن دي يونغ توصّل إلى اتفاق مع لابورتا، بشأن الاجتماع معًا في نهاية الموسم الجاري، ومناقشة تعديل راتبه.

ولفتت الصحيفة إلى أن لابورتا وعد الدولي الهولندي في المقابل، بعدم التحرك قضائيًا لإبطال عقده الجديد مع برشلونة، الذي وقّعه في عهد الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكّدت أن خيار دي يونغ دائمًا كان البقاء مع البارسا، رغم وجود أنباء عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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