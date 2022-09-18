هدية الآلهة.. من اخترع الشوكولاتة؟!

الشوكولاتة محبوبة الملايين، ورغم من أنها أصبحت الآن مألوفة كالحلوى، إلا أن أصول الشوكولاتة أعمق بكثير. فالشخص الذي اكتشف كيفية صنع الشوكولاتة ضاع مع مرور الوقت.

ولكن ربما كان شخصًا ما في أميركا الجنوبية منذ آلاف السنين؛ إذ يرجع أقدم دليل على استخدام الكاكاو (البذور المجففة المخمرة للفاكهة التي تنمو على شجرة ثيوبروما الكاكاو في أميركا الجنوبية) إلى حوالى 5300 عام مضت، من الموقع الأثري سانتا آنا لا فلوريدا جنوب شرقي الإكوادور، والذي يُنسب لثقافة Mayo-Chinchipe، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 نشرت نتائجها بمجلة Nature Ecology & Evolution.

ولكن من المحتمل أن النبات قد استخدمه الناس في جميع أنحاء أميركا الجنوبية منذ فترة طويلة، حيث كانت الشجرة بالفعل خارج نطاقها الطبيعي قبل 5300 عام، حسب ما نشر موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.

ولصنع الشوكولاتة، يتم تخمير البذور الكبيرة (التي يطلق عليها غالبًا الفاصوليا) لقرون فاكهة شجرة الكاكاو في لب الفاكهة البيضاء؛ الذي يحيط بها. ثم يتم تجفيفها وتنظيفها وتحميصها، وبعد ذلك تتم إزالة قشرة البذرة لإنتاج حبيبات الكاكاو؛ وهو شكل خشن جدًا من المنتج النهائي. ثم يتم طحن الحبيبات (غالبًا ما يتم تسليم كتلة الكاكاو في صورة سائل يسمى شراب الشوكولاتة)؛ والذي يمكن مزجه مع مكونات أخرى لصنع الشوكولاتة التجارية. كما يمكن أيضًا ضغط سائل الشوكولاتة لصنع مكونين هما مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو.

وتم صنع مشروب كاكاو تقليدي عن طريق إضافة حبيبات الكاكاو المطحونة إلى الماء وكان عادة مرًا؛ فيما يُعتقد أن السكريات الموجودة في لب الفاكهة يمكن أيضًا تخميرها إلى مشروب كحولي. ويتم اعتبار المزيج الرغوي الناتج طبيًا مقويا جنسيا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 بمجلة Nutrients؛ وقد حظي بتقدير كبير من قبل نخب المجتمعات القديمة.

وحسب مقال نشرته جامعة بوسطن، فإن الأولمكس (الذين عاشوا جنوب ما يعرف الآن بالمكسيك بين حوالى 1500 قبل الميلاد و 400 قبل الميلاد) اعتبروا الكاكاو هدية من آلهتهم، وأن قربانه يربط المصلين بالله.

ونمت زراعة الكاكاو في كل مكان تقريبًا بجميع أنحاء أميركا الوسطى والجنوبية بحلول الوقت الذي وصل فيه الغزاة الإسبان أوائل القرن السادس عشر الميلادي. وتتم زراعته الآن في المناطق الاستوائية حول العالم، وفق ما يقول الدكتور كاميرون ماكنيل الأستاذ المشارك في الأنثروبولوجيا بكلية ليمان بجامعة نيويورك عالم النباتات الأثرية الذي تذوق الكاكاو بجميع أنحاء المنطقة، الذي يعتقد «أن نقطة الأصل الفعلية هي حوض الأمازون».

ويضيف ماكنيل، وصل الناس إلى الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية منذ حوالى 14500 عام (تشير بعض المواقع المثيرة للجدل إلى أن الأميركيين الأوائل وصلوا قبل ذلك بعدة آلاف من السنين)، ولكن من غير المعروف بالضبط متى وصل الأشخاص الأوائل إلى منطقة الأمازون.

ويبين ماكنيل «أن مشروبات الكاكاو الأولى ربما لم تكن تغلي تقريبًا، مثل الشوكولاتة الساخنة اليوم، لكنها فاترة… لقد سافرت في جميع أنحاء أميركا الوسطى لأخذ عينات من مشروبات الكاكاو التقليدية، وأود أن أقول إنها دافئة وليست ساخنة».

حيث «تستخدم العديد من وصفات أميركا الوسطى في مشروبات الكاكاو الفلفل الحار لجعلها حارة (مثل مشروب المايا والأزتيك xocolatl)». ويتابع ماكنيل «لكن من غير المعروف من أدخل الفلفل الحار في وصفات هذه المشروبات القديمة».