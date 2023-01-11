هدية الأم ولقاء ميغان.. أخطاء بالجملة في مذكرات الأمير هاري

رغم أن مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، حققت مبيعات تُقدر بـ400 ألف نسخة مطبوعة وكتاب إلكتروني وصوتي في اليوم الأول لها، إلا أن لك لم يمنع خبراء ملكيين من التشكيك في بعض المعلومات التي نقلها الأمير هاري بكتابه Spare بعد صدوره رسميا أمس الثلاثاء.

وسلط الخبراء الضوء على مجموعة من الأخطاء التي قد تشير إلى “كذب” دوق ساسكس في كتاب مذكراته.

وفاة الملكة الأم عام 2002

قال المراسل الملكي، “كاميرون ووكر” لصحيفة “ذا صن” إن الأمير هاري أشار إلى أنه علم بوفاة الملكة الأم (والدة الملكة إليزابيث الثانية) خلال يوم دراسي في إيتون، بينما أشارت التقارير آنذاك إلى أن الأمير هاري كان في رحلة تزلج في سويسرا.

وعن ذلك اليوم، أشار دوق ساسكس في كتابه إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية في مارس 2002 لإبلاغه بوفاة الملكة الأم، قائلا: “في إيتون، وأثناء الدراسة، تلقيت مكالمة، أعتقد أنه كان صوت أحد رجال البلاط”.

وتابع: “أذكر أنه كان قبل عيد الفصح مباشرة، كان الطقس مشرقًا ودافئًا، وكان الضوء ينساب عبر نافذتي المليئة بالألوان الزاهية، لقد توفيت صاحبة السمو الملكي، الملكة الأم”.

وردًا على ذلك، قال ووكر إن ما قاله هاري خطأ فادح، يثير أسئلة حول دقة المعلومات الأخرى في مذكراته، مشيرا إلى أن هذا الخطأ يثير مخاوف بشأن وجود تناقضات أخرى في كتاب الأمير.

وحسب الأخبار الرسمية، كان الأمير هاري يقضي عطلة في “كلوسترز” مع والده تشارلز وشقيقه ويليام عندما توفيت الملكة إليزابيث الأم، عن عمر يناهز 101 عام في مارس 2002.

وعاد الثلاثي إلى المملكة المتحدة في اليوم التالي، وذلك بعد أن أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة الأم بشكل رسمي عبر الإعلام، إذ أصدرت المتحدثة باسم الأمير تشارلز آنذاك بيانًا قالت فيه إنه مازال مع ابنيه في كلوسترز.

ليس الخطأ الوحيد

ولا يعد هذا الخطأ الوحيد الذي تم رصده في كتاب هاري، إذ تردد أن الأمير ويليام تحدث عن هدية اشترتها له والدته الأميرة ديانا قبل وفاتها، على الرغم من أنه سبق وأن اعترف بأن ذاكرته “مشوشة” فيما يتعلق بهذا الحدث بالذات.

وقال هاري إنه تلقى جهاز Xbox في عيد ميلاده الثالث عشر في سبتمبر 1997 من والدته الأميرة ديانا قبل وقت قصير من وفاتها المأساوية بحادث سيارة في باريس.

يذكر أن أجهزة Xbox لم يتم إصدارها حتى عام 2001، أي بعد 4 سنوات من التاريخ الذي أشار إليه.

الموعد الأول مع ميغان

تحدث هاري في مذكراته أيضا، عن موعده الغرامي الأول مع زوجته ميغان ماركل، مشيرا إلى أنها بدت أنيقة في قميص أسود وبنطلون جينز، وحذاء بالكعب العالي.

إلا أن ميغان سبق لها أن صرحت بأنها ارتدت في لقائهما الأول، فستانًا أزرق. الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على ذاكرة زوجها.

وفاة إليزابيث الثانية

وفي خاتمة الكتاب، ناقش هاري يوم وفاة جدته الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، حيث ادعى أنه علم بالخبر من خلال موقع “بي بي سي” الإخباري، وليس من عائلته.

من جانبها، نفت مصادر ملكية الأمر، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ هاري بوفاة جدته قبل إصدار بيان رسمي للصحافة.