هدّد الوالد أيضًا.. تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة طالبة المنصورة

لا تزال جريمة قتل طالبة المنصورة “نيرة أشرف” تشغل حيّزًا كبيرًا في الإعلام المصري، اذ إن ملابسات وخيوطًا جديدة تتكشّف يومًا بعد يوم.

اذ انّ القاتل “محمد عادل” لم يكتف بتهديد الطالبة قبل قتلها وحسب، بل طالت تهديداته والد الضحية، وفق تسجيلات صوتية نشرتها وسائل إعلام مصرية.

في هذا الإطار، كشف “خالد عبد الرحمن”، محامي أسرة طالبة المنصورة المغدورة نيرة أشرف، عن تسجيلات صوتية للقاتل محمد عادل أرسلها لوالد المجني عليها، تتضمن تهديدات له وابنته سبقت الجريمة.

وأظهرت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي أحبها ولكنها رفضت مبادلته مشاعره، فلاحقها وطاردها، ما دفع والدها لتقديم شكاوى ضده في مركز شرطة أول المحلة.

وقال القاتل متهكمًا ومتوعدًا والد الضحية “انت فين يلا.. قولي مكانك فين يلا.. وأنا أجيلك”.

ومن خلال تلك التسجيلات، يظهر أن القاتل كان يخطّط لجريمته، حيث هدّد “محمد عادل”، بلهجة واضحة، والدها بدفع الثمن غاليا، قائلا: “اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام”.

وأرسل القاتل رسالة نصية للضحية قبل ثلاثة أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءًا سليما.

وكشف المحامي عن هذه التهديدات رغم صدور حكم من محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق محمد عادل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.