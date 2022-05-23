رأي جورج وسوف بـ”حفل هبة طوجي لدعم لبنان”

أقيم أمس حفل مجاني كبير بعنوان “ليلة أمل” على مسرح الـ”فوروم دو بيروت” المشهور بمسرح “الرحابنة”، للفنّانة هبة طوجي والمؤلّف الموسيقيّ والمُنتج أسامة الرحباني.

شهد الحفل حضور مميز للفنانة إليسا التي شاركت النجمة هبة طوجي المسرح، حيث قامت بمشاركة زميلتها هبة وقامت بغناء أغنية وطنية جديدة، كما قامت بآداء ديو مع هبة بأغنية “كان الزمان”، وقدم الثنائي من خلال الديو التحية للراحل “الياس الرحباني”، ثم انتقلت اليسا بين الحضور مرة أخرى لمشاهدة حفل هبة طوجي لآخره.

كان جورج وسوف من أول المعلقين بعد انتهاء الحفل بتغريدة رائعة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلاً: “رائع يللي صار الليلة ببيروت أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر، عمل رحباني بتنفيذ “moderne” بمستوى عالمي”.

وشهد الحفل أمس حضور كبير من أهم نجوم ونجمات الفنانين العرب وأيضاً من كبار الشخصيات العامة في لبنان والوطن العربي.