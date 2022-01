هذا مايريده محمد صلاح من ليفربول

تحدث النجم المصري عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي ليفربول، والتي دخلت في مرحلة معقدة.

نشرت مجلة “جي كيو” بنسختها البريطانية، صورة النجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، وكتبت “كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟”.

ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صورا “غريبة” لصلاح، أثارت السخرية من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أشاد البعض الآخر بأناقته.

وظهر صلاح بملابس موضة السبعينيات، بعض منها قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، بينما داعب كرة القدم، في جلسة تصوير أشعلت مواقع الإنترنت.

وفي داخل المجلة، التقت “جي كيو” بالنجم المصري، حيث كشف عن بعض الأمور لأول مرة.

Presenting GQ’s first February cover star: Mo Salah. Read the story by @olifranklin and see all the photographs by Fanny Latour-Lambert here: https://t.co/7q1fcAVc1B#NewBritishGQ @GQSports pic.twitter.com/2LLIitLURB

