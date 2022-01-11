هذا مايريده محمد صلاح من ليفربول

تحدث النجم المصري عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي ليفربول، والتي دخلت في مرحلة معقدة.

نشرت مجلة “جي كيو” بنسختها البريطانية، صورة النجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، وكتبت “كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟”.

ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صورا “غريبة” لصلاح، أثارت السخرية من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أشاد البعض الآخر بأناقته.

📸 Holland Hall / GQ magazine pic.twitter.com/OmZsLcRZ9z — Salah Central (@SalahCentral) January 11, 2022

وظهر صلاح بملابس موضة السبعينيات، بعض منها قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، بينما داعب كرة القدم، في جلسة تصوير أشعلت مواقع الإنترنت.

وفي داخل المجلة، التقت “جي كيو” بالنجم المصري، حيث كشف عن بعض الأمور لأول مرة.

Presenting GQ’s first February cover star: Mo Salah. Read the story by @olifranklin and see all the photographs by Fanny Latour-Lambert here: https://t.co/7q1fcAVc1B#NewBritishGQ @GQSports pic.twitter.com/2LLIitLURB — British GQ (@BritishGQ) January 11, 2022

سر البكاء

خلال حديثه عن إصابته مع بداية كأس العالم 2018 في روسيا، أشار صلاح إلى أن عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، أثر به نفسيا.

وقال صلاح: “بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت في قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب”.

خسرت مصر بنتيجة 0-1 أمام الأوروغواي، قبل أن يعود صلاح ليشارك أمام روسيا والسعودية، ويسجل هدفين، لكن يفشل في قيادة “الفراعنة” لأي انتصار في البطولة.

عقد ليفربول

أما عن موضوع تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، والذي تطول فيه المفاوضات وتدخل مرحلة معقدة، أكد صلاح أن “الأمر ليس بيده”.

وقال صلاح للمجلة: “أريد أن أبقى في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس في يدي”.

وأضاف: “إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة”.

وتابع: “عندما تطلب أمرا ما من النادي، فإن تلبيتهم لطلبي تظهر لي أنهم يقدرون ما فعلته للنادي. أنا الآن في السنة الخامسة في ليفربول. أعرف النادي جيدا، وأحب الجماهير وهم يحبونني، لكن الأمر بيد الإدارة الآن”.