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هذا ما جاء في الحكم الصادر بحق روان بن حسين

17 - نوفمبر - 2021

روان بن حسين

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علقت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، اليوم الثلاثاء، على قرار القضاء الكويتي في مدى اتهامها بغسل الأموال.

وذكر الموقع الإلكتروني العين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محكمة كويتية أصدرت حكما نهائيا في الاتهامات الموجهة إلى روان بن حسين، بالتورط في غسل الأموال، وذلك بإدانة الصحفي والمحامي في القضية التي رفعتها الفاشينيستا الكويتية ضدهما، بتهمة القذف والسب.

ونشرت روان بن حسين مقطع فيديو عبر “أنستغرام”، أوضحت من خلاله أن الحكم صدر بإدانة المحامي فهد أنور الحداد، وصديقه أبو طلال الحمراني، على خلفية اتهامهما لها ولوالد ابنتها بغسل الأموال.

وأكدت بن حسين أن “السوشيال ميديا” مصدر رزقها، ولقمة عيشها، ونشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي سبب لها صدمة كبيرة، موضحة أن القضاء الكويتي نزيه وقد أنصفها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن تعويض مادي من هذه القضية، بقدر إنصافها وتوضيح الحقيقة.

ويشار إلى أن روان بن حسين من مواليد العام 1996، من أب كويتي وأم أردنية، لكنها تقيم في الإمارات، كما أنها تزوجت من رجل أعمال ليبي، وأنجبت منه طفلة لكن الزواج انتهى بانفصالها، لاحقا.

تعمل روان حسين فاشينيستا، ولديها أكثر من 5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

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