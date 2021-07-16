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هذا ما قالته والدة قصي خولي للممثلة رندة كعدي !

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 1:59 مساءً
رندة كعدي

رندة كعدي

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قالت الفنانة اللبنانية القديرة، رندة كعدي، في لقاء تلفزيوني لها، بأن والدة الممثل السوري قصي خولي الذي شاركها مسلسل 2020 الذي عرض في رمضان وحقق نجاحا واسعا، قد اتصلت بها لتبارك لها على دورها.

وأوضحت رندة أنها سُئلت في إحدى اللقاءات عما إذا كان قصي خولي يقربها فعلا وأجابت: “نعم يقربني بروحي”، لافتة إلى أن قصي كان يتعامل معها كأمه الثانية خلال التصوير وكان يناديها في الكواليس “يا حجة”.

وأكدت رندة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من والدة قصي خولي خلال عرض المسلسل في رمضان وقالت: “والدة الأستاذ قصي اتصلت بي وباركت لي وقالت لي أنها تحس بأن ابنها مع أمه الثانية وأني أشبهها بعاطفتها وطلبت مني أن انتبه على قصي”، وتابعت رندة: “هذا الكلام الذي قالته والدة قصي أثر بي كثيرا”.

يشار إلى أن الموسم الثاني من مسلسل “عشرين عشرين” سيعرض خلال رمضان 2022، وهو من بطولة قصي خولي ونادين نجيم وكارمن لبس، حيث شهد الجزء الأول وفاة والدة “صافي” والتي أدت دورها الفنانة رندة كعدي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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