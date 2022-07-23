هذا ما قاله طبيب نفسي عن وضع شيرين عبد الوهاب

قال الطبيب النفسي المصري محمد هاني إنه يرى أن التصريحات التي خرجت بها شيرين عبد الوهاب عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، لا تتناسب مع شخصية عامة لها جمهورها الكبير.

وأضاف لبرنامج ” ET بالعربي”: “تصريحات شيرين عبد الوهاب لا تتناسب مع حجم الحدث ويجب أن تضبط أعصابها، ومن الضروري أن يعرف الإنسان متى يتكلم ومتى لا يتكلم وأن هناك كلام يقال في غرف مغلقة وكلام يقال بالإعلام”.

وقال: “شيرين تحب حسام حبيب ولا تستطيع أن تتخذ قراراً بالابتعاد عنه وأنها مش قادرة تتعالج من حب حسام حبيب الذي في داخلها وشحنات الغضب التي تقوم بتفريغها بالإعلام أو أي حديث يثبت أنها عايزة تكره الإنسان ده بس مش عارفة تكرهو مهما قام من تصرفات تجاهها”.