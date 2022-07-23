السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما قاله طبيب نفسي عن وضع شيرين عبد الوهاب

منذ 18 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

قال الطبيب النفسي المصري محمد هاني إنه يرى أن التصريحات التي خرجت بها شيرين عبد الوهاب عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، لا تتناسب مع شخصية عامة لها جمهورها الكبير.

وأضاف لبرنامج ” ET بالعربي”: “تصريحات شيرين عبد الوهاب لا تتناسب مع حجم الحدث ويجب أن تضبط أعصابها، ومن الضروري أن يعرف الإنسان متى يتكلم ومتى لا يتكلم وأن هناك كلام يقال في غرف مغلقة وكلام يقال بالإعلام”.

وقال: “شيرين تحب حسام حبيب ولا تستطيع أن تتخذ قراراً بالابتعاد عنه وأنها مش قادرة تتعالج من حب حسام حبيب الذي في داخلها وشحنات الغضب التي تقوم بتفريغها بالإعلام أو أي حديث يثبت أنها عايزة تكره الإنسان ده بس مش عارفة تكرهو مهما قام من تصرفات تجاهها”.

    المزيد من منوعات

    مانشستر يونايتد
    حارس المرمى دي خيا يرغب في تمديد تعاقده مع يونايتد
    النظام الغذائي يلعب دورا هاما في صحة الشعر
    حضِّري عطراً مميزاً لشعرك في المنزل بهذه المكونات
    أولكسندر زينتشنكو
    أرسنال يضم أولكسندر زينتشنكو قادماً من مانشستر سيتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب