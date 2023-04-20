هذا ما يحتاجه برشلونة لحل أزمة الديون وتسجيل اللاعبين

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة فريق برشلونة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الفريق أخيراً، قبل الدخول في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، من أجل تعزيز تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، عن أن فريق برشلونة يعد خطة اقتصادية لتقديمها إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بأسرع وقت ممكن، من أجل تسجيل عقود نجوم الفريق، وفي مقدمتهم لاعب خط الوسط الإسباني غافي، والمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، بالإضافة إلى إمكانية إبرام صفقات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن فريق برشلونة ما زال بحاجة ماسة إلى قيمة 200 مليون يورو، ولذلك تحركت إدارة النادي “الكتالوني” بخطة من أجل الحصول على تلك الأموال، بداية بتخفيض كتلة رواتب اللاعبين، بعد رحيل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، واعتزال المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، ورغبتها في تجديد عقد لاعب خط الوسط سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتهي الصيف القادم، مع تخفيض راتبه بشكل كبير.

وأفادت “ماركا” بأن كتلة رواتب فريق برشلونة تتجاوز 450 مليون يورو في الوقت الحالي، ولكن المشكلة التي تواجه مسؤولي فريق “البلاوغرانا” هي أن توقعات الخسائر ربما تصل إلى 200 مليون يورو، وفي حال لم يجر حل هذه الأزمة فلن تسمح رابطة “الليغا” بإجراء المزيد من الصفقات وتسجيل اللاعبين.

وختم التقرير أن برشلونة سيعمل على خفض النفقات وتحقيق المزيد من الدخل بشكل عاجل، حتى ببيع أحد اللاعبين المهمين الصيف المقبل، لأن الأمر سيؤثر على اللعب المالي النظيف، إذ ستمس هذه الإجراءات كل أقسام النادي الذي سينتقل لاستقبال منافسيه في الملعب الأولمبي بمنطقة “مونتجويك”.