هذا مصير الدوري الإنكليزي بعد إعلان الإغلاق الشامل

تسبب الوباء في نحو مليون إصابة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس منتصف نهار السبت.

إلى ذلك أعلنت المملكة البريطانية المتحدة الإغلاق التام، ولكن لا يشمل هذا القرار اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث تقع مسؤولية الحجر الصحي على عاتق السلطات في كل مقاطعة بريطانية.

وبعد القرار أعلن وزير بريطاني مصير الدوري الإنجليزي، ومسابقات “النخبة” الرياضية الإنجليزية، بعد إعلان فرض الإغلاق التام في بريطانيا.

وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، أوليفر دودن، في تصريحات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “المسابقات الرياضية مستمرة كما هي في إنجلترا”.

وقال دودن: “مسابقات النخبة الرياضية ومن بينها الدوري الإنجليزي، ستواصل منافساتها في الأسابيع المقبل، على الرغم من قرار إعادة فرض الإغلاق التام لمدة شهر من قبل الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع الوزير البريطاني “سيتم الترخيص بالتنقلات نحو مقر العمل. وهذا يشمل (دون أن يكون ذلك شاملًا) رياضة النخبة التي تجري خلف أبواب مغلقة”.

وقبل بضع دقائق من تغريدة دودن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فرض إغلاق تام في إنجلترا لمدة شهر من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيستفيد الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي بسبب الوباء، من الإعفاء الذي تطرق إليه دودن والأمر ذاته بالنسبة لبعض سباقات الخيل وكرة المضرب والرغبي.

وتحتضن لندن بطولة الماسترز الختامية التي تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العام، في الفترة بين 15 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين “عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ستقام (بطولة الماسترز في لندن) كما هو مخطط لها خلف الأبواب المغلقة”.

وأضافت “سنواصل العمل مع جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الوطني والمحلي، لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في البطولة”.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الإنجليزي للركبي، المتوج السبت بلقب بطولة الأمم الست، في كأس الأمم للخريف في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي مسابقة جديدة تحل محل المباريات الودية التقليدية حيث سيستضيف جورجيا وأيرلندا في تويكنهام.

2/3

The changes mean people should WFH where possible

But where this is not possible, travel to a place of work will be permitted – e.g. this includes (but not exhaustive) elite sport played behind closed doors, film & tv production, telecoms workers

— Oliver Dowden (@OliverDowden) October 31, 2020