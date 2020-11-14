هذا هو الفيديو الذي مسحه تامر حسني بعد إعلان زوجته عن انفصالهما

أثار خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل ضجة وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان زوجته أمس على خاصّية “الستوري” على صفتحها عبر انستغرام، بأنهما يحضران أوراق الطلاق، وذلك ردا على المعجبين الذين يرسلون لها مقاطع فيديو لتامر وهو يرقص مع المعجبات، لتقوم بوسيل بالرد عليهم بأن ما يفعله تامر لا يعنيها بشيء لأنهما منفصلان.

وذكرت تقارير أن الفنان المصري، تامر حسني، حذف مقطعا مصورا من على حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان زوجته المغربية، بسمة بوسيل، أمس الجمعة، انفصالهما.

والفيديو الذي حذفه تامر حسني بحسب موقع “مصراوي” من ضمن مقاطع مصورة كان شاركها عبر خاصية “الستوريز” على حسابه، والذي يظهر فيه وهو يرقص معجباته على أغنيته “قوّلني كلام”، التي طرحتها شركة “روتانا” مؤخرا.

وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما أمس الجمعة، “من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه”.

وبعد إعلان انفصالها، ألغت بسمة بوسيل وتامر حسني متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على فضائية “دي إن سي” المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.

ولم يصدر من تامر حسني حتى لخظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجها في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.