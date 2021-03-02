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هذه أسوأ الهدايا ليوم المرأة العالمي

2 - مارس - 2021
هدية

هدية

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كشفت دكتورة علم النفس يوليا كوتشيتوفا، أسوأ الهدايا ليوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم 8 مارس/ آذار من كل عام.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، نصحت الخبيرة بالابتعاد عن هدايا الحلوى لأن العديد من الفتيات في روسيا يتبعن أسلوب حياة صحي في الآونة الأخيرة.

كما أوصت كوتشيتوفا بتجنب تقديم هدايا تذكارية غير ضرورية، ولا سيما الدمى المحشية لأن مثل هذه الهدايا “ستساهم في تراكم الغبار” حسب تعبيرها.
وفي الوقت نفسه حذرت الخبيرة من شراء مستلزمات النظافة الشخصية كهدايا، لافتة إلى أن معظم السيدات لديهن تفضيلاتهن الخاصة والتي تتضمن الرائحة المحببة والعلامة التجارية فضلا عن المنتجات التي تتناسب مع نوع البشرة.

كما عزت الخبيرة أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية إلى الهدايا غير المرغوب فيها، لأن مثل هذه الهدية يمكن أن تسبب رد فعل غامضًا.

وخلصت الأخصائية النفسية إلى أن “العديد من النساء قد يعتبرن مثل هذه الهدية إيماءة إلى أهمية تحسين مهارات الطبخ”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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