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هذه الأبراج سترزق بمولود جديد خلال عام 2022

منذ 8 ساعات
طفل رضيع- تعبيرية

طفل رضيع- تعبيرية

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يفضل العديد من الأشخاص متابعة أخبار الفلك بإستمرار، وبحسب خبراء الابراج ان هناك بعض الابراج سيرزقون بمولود جديد هذا العام، وفي هذا الصدد نقدم أبرز هذه الأبراج.

برج الحمل
يرزق موليد برج الحمل بمولد خلال عام ٢٠٢٢ ويكون الشريك من برج مثل برج العذراء أو الجوزاء أو الجدى أو القوس.

برج العذراء
يرزق بمولود من ولد من شريك برج القوس أو الحمل أو الحوت أو الجدى.

برج الجدى
يرزق مولود الي بمولود جديد ذكر خلال العام من برج الحوت أو القوس أو العذراء خلال النصف الثانى من العام.

ويفرح مواليد هذه الأبراج بدخول طفل جديد للعائلة ويكون مصدر للبشرة والخير والبركات.
ويذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.

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