هذه الأضرار التي يسببها إدمان الألعاب الإلكترونية والتلفزيون للأطفال

يعاني الآباء حول العالم من ازمة إدمان اطفالهم على التلفزيون والألعاب الإلكترونية، ولا يخفى على أحد الأثر السلبي للساعات الطويلة التي يقضيها الطفل مستسلما للأجهزة الذكية.

وحذر خبير سعودي، اليوم الجمعة، من مغبة إطالة أمد استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية، معددا الأضرار التي يمكن أن تطولهم بسبب المداومة على التعرض للإلكترونيات.

وأوضح أستاذ أمراض الأطفال وداء السكري بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز، عبد المعين عيد الآغا، أن كثرة جلوس الأطفال أمام التلفزيون والألعاب والأجهزة الإلكترونية، تعني تجاوز الفترة المحددة (ساعتين) وفق توصيات منظمات وجمعيات الأطفال.

وأضاف البروفيسور في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أنه خلال السنوات التالية لذلك، تزداد معدلات السمنة، حيث أن بقاء الطفل باستمرار مع الأجهزة لأكثر من ساعتين يوميا يسهم في انخفاض النشاط البدني، وارتفاع قابليته لزيادة الوزن بسبب الإقبال على الأكل والشعور المتكرر بالجوع.

وحذر الآغا من 8 أضرار أساسية للجلوس المستمر أمام الإلكترونيات، وهي كالتالي:

1 – العزلة عن المجتمع

2 – السمنة المفرطة

3 – فقدان الشهية التام

4 – التحريض على التدخين وعلى العنف الجسدي واللفظي

5 – انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي

6 – ازدياد حالات فرط الحركة

7 – قلة التركيز

8 – انخفاض مستويات الدراسة والتحصيل العلمي

وأكد البروفيسور ضرورة اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج المفيدة التي تشجع على العمل الأخلاقي والجماعي للأطفال، وعدم السماح بأكثر من ساعة أو ساعتين فقط يوميا لاستعمال الأجهزة الإلكترونية.

كما نصح الآغا بعدم السماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، ووضع رقم مرور سري على جميع الأجهزة الذكية والقنوات المخصصة للكبار.