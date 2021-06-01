هذه الحقائق معظمكم لا يعرفها

يجهل العديد من الأشخاص مختلف الحقائق حول العالم، لذلك سنقدم إليكم عبر هذا المقال أهم الحقائق التي ستدهشكم.

1- عمر من اخترع البوظة الثلجية Popsicle

عام 1905، ترك صبي يبلغ 11 عاما يدعى فرانك إيبرسون مسحوق الصودا والماء في الخارج ليلا مع إبقاء عود التحريك الخشبي في الكأس. كان الخليط قد تجمد في الطقس البارد ليلا، وهكذا صُنعت مثلجات “بوبسيكل” Popsicle. وباع الطفل منتوجه في حيه وفي متنزه قريب، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الأسترالية، للكاتبة ماريسا لاليبرت.

2- يمكن للكسلان أن يحبس أنفاسه أطول من الدلافين

عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب، يمكن لحيوان الكسلان أن يحبس أنفاسه لمدة تصل إلى أربعين دقيقة. في المقابل، تحتاج الدلافين إلى الخروج للهواء بعد حوالي عشر دقائق.

3- من المستحيل أن تُهَمهِم بينما تسدّ أنفك

عادة، عندما تهمهم، يكون الهواء قادرا على الخروج عبر أنفك لإنشاء الصوت، وبالطبع، لا يمكن القيام بذلك عندما تسدّ أنفك.

4- لدى الأخطبوط ثلاثة قلوب

يمتلك كل من الأخطبوط والحبار ثلاثة قلوب، حيث يقوم أحدها بضخ الدم إلى أنظمتهما بالكامل، والآخران مخصّصان فقط للخياشيم.

5- اعتاد الناس أن يقولوا “برونز” عند التقاط صورهم

في أربعينات القرن 19، كان يُنظر إلى الابتسامة الكبيرة على أنها صبيانية، لذلك طلب أحد مصوري لندن من الناس قول “برونز” (الخوخ المجفف) للحفاظ على أفواههم مشدودة.

6- يمكن أن يزن لسان الحوت الأزرق وزن فيل

بينما يمكن أن يضاهي وزن لسان الحوت الأزرق وزن الفيل، فإن قلبه قد يزن طنا تقريبا ويحتاج إلى أن يدق مرة واحدة كل عشر ثوان.

7- كان تمثال الحرية في السابق منارة

ذكرت الكاتبة أن تمثال الحرية أصبح بعد حوالي شهر من تدشينه عام 1886 منارة لمدة 16 عامًا، وكانت شعلته مرئية على بعد 38 كيلومترا.