الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذه خطة سمية الخشاب في عيد الحب

منذ ساعة واحدة
سمية الخشاب

سمية الخشاب

A A A
طباعة المقال

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث على غوغل بعد كتابتها عبر حسابها على”تويتر”، “أنا زهقانة اسألوني وأجاوب عليكم في دقائق.

ووجهت الخشاب عدة نصائح للشباب والفتيات عن الزواج والارتباط وكيفية اختيار زواج ناجح، وكيفية قضاء يوم عيد الحب.

وأشارت سمية إلى أن الزواج ليس إنجازًا كما يعتقد البعض.

وكانت أبرز الأسئلة التي وجهت لسمية، عن كيفية قضاء يوم عيد الحب 2023 وكان رد سمية: “هاكل سوشي وهاخد نفسي في date لوحدي”.

ولاحظ رواد مواقع التواصل تأكيد سمية الخشاب على كلمة “لـ وحدي”، فمن خلالها أكدت للجميع عدم وجودها حاليا في حالة عاطفية.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب تنتظر عرض فيلمها الجديد “التاروت” بطولة نخبة من النجوم منهم رانيا يوسف، عبد العزيز مخيون، مي سليم.

وكشفت الخشاب، تفاصيل مسرحيتها الجديدة “كازينو بديعة”، وقالت: سعيدة جداً بعودتي للمسرح بعد سنوات طويلة ورد الفعل الفوري من الجمهور وجهاً لوجه وهو شيء صعب ولكن جميل أن تقابل جمهورك.

وأضافت سمية الخشاب، المسرحية تحكي عن قصة فرقة استعراضية اسمها فرقة بديعة مصابني وأجسد هذه الشخصية، وتدور في إطار درامي وغنائي.

    المزيد من منوعات

    ليونيل ميسي
    النصر السعودي يعرض على ميسي " أعلى راتب في العالم"
    دينا الشربيني
    صورة.. دينا الشربيني بإطلالة غربية على انستغرام
    نادي مانشستر يونايتد
    عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم