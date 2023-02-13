هذه خطة سمية الخشاب في عيد الحب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث على غوغل بعد كتابتها عبر حسابها على”تويتر”، “أنا زهقانة اسألوني وأجاوب عليكم في دقائق.

ووجهت الخشاب عدة نصائح للشباب والفتيات عن الزواج والارتباط وكيفية اختيار زواج ناجح، وكيفية قضاء يوم عيد الحب.

وأشارت سمية إلى أن الزواج ليس إنجازًا كما يعتقد البعض.

وكانت أبرز الأسئلة التي وجهت لسمية، عن كيفية قضاء يوم عيد الحب 2023 وكان رد سمية: “هاكل سوشي وهاخد نفسي في date لوحدي”.

ولاحظ رواد مواقع التواصل تأكيد سمية الخشاب على كلمة “لـ وحدي”، فمن خلالها أكدت للجميع عدم وجودها حاليا في حالة عاطفية.

هاكل سوشي وهاخد نفسي ف date (لوحدييييييي) https://t.co/fZkFz7MILB — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) February 13, 2023

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب تنتظر عرض فيلمها الجديد “التاروت” بطولة نخبة من النجوم منهم رانيا يوسف، عبد العزيز مخيون، مي سليم.

وكشفت الخشاب، تفاصيل مسرحيتها الجديدة “كازينو بديعة”، وقالت: سعيدة جداً بعودتي للمسرح بعد سنوات طويلة ورد الفعل الفوري من الجمهور وجهاً لوجه وهو شيء صعب ولكن جميل أن تقابل جمهورك.

وأضافت سمية الخشاب، المسرحية تحكي عن قصة فرقة استعراضية اسمها فرقة بديعة مصابني وأجسد هذه الشخصية، وتدور في إطار درامي وغنائي.