هذه قائمة أفضل 10 مدرجات هبوط لعام 2020 .. دولة عربية ضمنها

يتم تصنيف المطارات سنويا من قبل محبي السفر حيث تم اختيار أفضل 10 مدرجات هبوط حول العالم لعام 2020 حيث بدت القائمة أكثر جمالا هذا العام من أي وقت مضى، وكان من بين اختيار المسافرين دولة عربية رائدة في شتى المجالات.

وشارك في التصنيف أكثر من 6000 من عشاق الطيران والنشرات الدورية في استطلاع عام 2020 الذي طرحه موقع “برايفت فلاي”، والذي تم طرحه في شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار، أي قبل فرض قيود السفر لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد في جميع أنحاء العالم.

المركز الأول) مطار دونيغال – أيرلندا

ما زال مطار دونيغال في أيرلندا مهيمنا على المركز الأول للعام الثالث على التوالي، وهو الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.

وعند الاقتراب من هذا المطار الإقليمي في كاريكفين، يمكن مشاهدة مناظر شاملة للساحل الوعر، والشواطئ البكر والمنحدرات الشديدة لجبل إيريجال.

Donegal Airport on Ireland's #WildAtlanticWay. Voted number 7 in PrivateFly's Best Airport Approaches Pic by IG/Dmaviationphotography. pic.twitter.com/pBUpEp6eDV — wildatlanticway | #StayLocal (@wildatlanticway) November 23, 2016

المركز الثاني) مدرج هبوط “Msembe” – تنزانيا

يخدم المطار منتزه روا الوطني في شرق أفريقيا.

Msembe Airstrip of Ruaha National Park wins as the FIRST scenic airstrip in Africa 2020 and the SECOND in the world in the global competition conducted by Fly Scenic Airport Approaches 2020. pic.twitter.com/4lbBUVj6u7 — Facts Tanzania (@facts_Tanzania) September 15, 2020

المركز الثالث) مطار سكياثوس (ألكسندروس باباديامانتيس) – اليونان

يظهر في قائمة عام 2020 لأول مرة مدرج هبوط مطار سكياثوس الكسندروس باباديامانتيس، الذي نال المركز الثالث.

ويحظى المطار الواقع في جزيرة سكياثوس اليونانية، في بحر إيجه، بشعبية بين رواد الطائرات بفضل مدرجه القصير وقربه من الطريق العام.

المركز الرابع) مطار أورلاندو ملبورن الدولي – فلوريدا

احتفظ المطار الأمريكي بترتيبه في المرتبة الرابعة بسبب مناظره الخلابة.

Orlando Melbourne International Airport (USA). pic.twitter.com/yt6DQk8Hvp — Juan Sinmiedo (@JuanRaeiros) November 1, 2018

المركز الخامس) مطار بارا – اسكتلندا

تراجع مدرج هبوط مطار بارا في اسكتلندا، الذي يوفر مناظر ساحلية خلابة، ثلاث نقاط ليصبح في المركز الخامس.

Barra Airport, Scotland, an impression 🙂 pic.twitter.com/JFMOd0PuKq — PJ de Jong (PJ) (@jong_pj) October 31, 2014

المركز السادس) مطار بورا بورا (موتو ميوت) – بولينيزيا الفرنسية

يقول المشاركون في التصويت إن هذا المطار بني “في وسط بحيرة زرقاء فيروزية جميلة!”

المركز السابع) مطار الأميرة جوليانا الدولي – سانت مارتن

قال المصوتون عن المطار “إنه يحتوي على مدرج رائع ومنظر خلاب للجزيرة/ المحيط”.

وتابعوا: “أثناء وجودك على متن الطائرة، يمكنك بالفعل رؤية أجمل جزيرة بينما تنتشر القوارب على شواطئها والمنتجعات التي تصطف بالقرب من المطار، وعند المغادرة يمكنك التقاط جمال الجزيرة للحصول على أجمل ذكرى.

كما أكدوا أن المطار يتيح “مناظر رائعة للمياه، وأكثر هبوط يخطف الأنفاس على الإطلاق مباشرة فوق الشاطئ، إذ تشعر وكأنك تستطيع الوصول إلى خمسة أشخاص يسبحون تحتك!”.

Maho Beach in St. Maarten is literally steps away from the runway of Princess Juliana International Airport. pic.twitter.com/O6tgbmKhB2 — The World (@World) May 2, 2015

المركز الثامن) مطار جزيرة براسلين – سيشيل

يقع مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن، حيث تعبر الطائرات على ارتفاع منخفض فوق شاطئ ماهو، ويحتل مطار جزيرة براسلين في سيشيل المرتبة التاسعة.

Seychelles XP – new scenery for X-Plane 11 covering the entire archipelago and including Seychelles Intl. Airport (FSIA), Praslin Island Airport (FSPP), thirteen smaller airfields and four heliports! https://t.co/OgFv1SOpb6 @XPlaneOfficial #xplane11 #xp11 pic.twitter.com/hdhTEmzgJs — Just Flight (@JustFlight) February 14, 2020

المركز التاسع) مطار دبي الدولي – الإمارات العربية المتحدة

أما المركز قبل الأخير في القائمة، فكان من نصيب دولة عربية وحيدة هي الإمارات العربية المتحدة بمطار دبي الدولي، الذي قال قال المصوتون عنه: “تقدم دبي بعض المناظر المذهلة للغاية لأشجار النخيل وجزر العالم وبرج خليفة، إنه مثل الطيران إلى المستقبل”.

المركز العاشر) مطار نادي الدولي – فيجي