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هذه قيمة جوائز نزال تايسون ضد روي جونز المرتقب

منذ 47 دقيقة
مايك تايسون

مايك تايسون

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تحمل المباراة المرتقبة بين الملاكم مايك تايسون وروي جوزنز طابعا استعراضيت كما هو مقرر لها، لكن رغم ذلك أكد الملاكمان بأن النزال سيكون معركة حقيقية.

وفي هذا السياق، تم تحديد جوائز كل من الملاكمين مايك تايسون وروي جونز، في النزال الاستعراضي المقرر بينهما يوم السبت المقبل.

ووفقا للصحفي الرياضي كيفن إيول، فإن تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار، فيما سيكون نصيب جونز 3 ملايين دولار مقابل خوض النزال، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النسبة من مبيعات البث المدفوع.

وقال تايسون عن النزال: لا أعرف عما تتحدثون، أليست هذه معركة حقيقية؟، فيما علق جونيور على الأمر: لديكم تايسون وروي جونز جونيور، وسأقاتل، اللجنة الرياضية وضعت حدودا، وأسموها مباراة استعراضية، لكن أريد أن يعرف الجمهور أنني لن أخيب أملهم.

ومن المقرر أن يخوض البطلان النزال من دون خوذة، وسيكون النزال مكونا من 8 جولات مدة كل منها دقيقتين، ولن يكون هناك قضاة رسميون أو رابح في النزال، مع أن المجلس العالمي للملاكمة دعا العديد من القضاة المشهورين لإصدار حكمهم عن بعد.

وسيتعين على كل من تايسون وجونز الخضوع لاختبارات طبية كاملة للحصول على إذن بخوض النزال، كما سيتوجب عليهم اجتياز اختبار المنشطات على الرغم من أن النزال ليس رسميا.

وسيعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد أن اعتزل رسميا عام 2005، وفي رصيده 58 نزال حقق الفوز منها في 50، بينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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