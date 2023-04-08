هزيمة قاسية.. ريال مدريد يسقط على أرضه أمام فياريال

أهدر ريال مدريد تقدمه مرتين ليخسر 3-2 على أرضه أمام فياريال ويتلقى ضربة جديدة في سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وفشل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الحفاظ على الزخم بعدما حقق فوزا مذهلا في ضيافة برشلونة في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وبقي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة وسمح لغريمه بتوسيع الفارق إلى 15 نقطة إذا فاز على جيرونا يوم الإثنين.

وتقدم ريال بهدف بعد 15 دقيقة عندما أرسل ماركو أسينسيو كرة عرضية حولها باو توريس مدافع فياريال بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك فياريال التعادل بواسطة صمويل تشوكويزي الذي دخل إلى عمق الملعب وراوغ ناتشو بمهارة فائقة وسدد في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وأعاد فينيسيوس جونيور تقدم ريال بعد الاستراحة بدقيقتين حيث راوغ عدة لاعبين وسجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وتعادل فريق المدرب كيكي سيتين مجددا في الدقيقة 71 حيث فشل دفاع ريال في تشتيت الكرة، لتصل إلى خوسيه لويس موراليس ويسدد من مدى قريب. وألغي الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

وأحرز تشوكويزي هدفه الثاني لتصبح النتيجة 3-2 للفريق الزائر قبل عشر دقائق من النهاية بعدما أطلق تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى وتسبب في صمت المشجعين في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو.