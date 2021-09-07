هزيمة قاسية للمنتخب التركي أمام نظيره الهولندي في أمستردام

تمكن المنتخب الهولندي من إلحاق هزيمة قاسية بنظيره التركي بنتيجة 6-1، في أمستردام، ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 13 نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، في حين صعدت النرويج إلى الثاني متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها على جبل طارق.

في المقابل، تراجع اداء تركيا منذ مطلع التصفيات عندما تغلبت على هولندا 4-2 ثم على النرويج خارج ملعبها بثلاثية نظيفة، إذ سقطت في فخ التعادل في آخر مباراتين لها على ارضها مع لاتفيا 3-3 ومع مونتينيغرو 2-2.

وتابع المنتخب الهولندي بدايته القوية بإشراف مدربه الجديد-القديم لويس فان غال، الذي قاده إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل عام 2014، بعد ان خاض اول مباراة رسمية بإشرافه الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل خارج الديار مع النرويج 1-1، قبل ان يحقق فوزا كاسحا على مونتينيغرو برباعية نظيفة في نهاية الاسبوع.

وحقق المنتخب “البرتقالي” بداية مثالية، عندما تبادل داني كلاسن الكرة مع ممفيس ديباي الذي سدد بيسراه كرة داخل الشباك التركية.

وسرعان ما رد كلاين الجميل لديباي بتمريرة حاسمة ليغمزها الأخير بالقدم داخل الشباك (16).

وحسم المنتخب الهولندي النتيجة بشكل كبير، عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح الاختصاصي ديباي (38).

وازدادت الأمور سوءا لتركيا بطرد مدافعها كاغلار سويونتشو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، اثر مخاشنته لديباي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الاول.

واكمل ديباي ثلاثيته بكرة رأسية اودعها الشباك بعد لعبة مشتركة بين ستيفن بيرغوين وستيفن بيرغويس.

ورفع ديباي رصيده من الاهداف منذ مطلع العام الحالي الى 28 في 38 مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي والحالي برشلونة الاسباني ومنتخب هولندا. كما رفع رصيده في صفوف المنتخب الى 31 هدفا في 70 مباراة دولية.

واضاف البديل غوس الخامس (80) قبل ان ينهي دونيل مالن مهرجان الاهداف في الدقيقة 90.

ورد المنتخب التركي بهدف شرفي عن طريق جنكيز اوندر في الثواني الاخيرة.