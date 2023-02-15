هكذا احتفلت شاكيرا في عيد الحب بعد انفصالها

وجّهت النجمة العالمية شاكيرا كلمات انتقامية صريحة لشريكها السابق جيرارد بيكيه، في أول احتفال لها بيوم الحب بعد انفصالهما.

وعلى الرغم من أن المغنية الكولومبية أنهت علاقتها الرومانسية مع بيكيه في حزيران الماضي، إلا أنها منذ لك الحين لم تتوقف عن الإشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى بيكيه، وسواء في ظهورها العام أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت أول رسالة صريحة موجّهة منها لشريكها السابق هي أغنيتها الأخيرة التي أصدرتها بمشاركة Bizarrap.

واستبدلت شاكيرا، في يوم الحب، كلام الحب الرومانسي بكلمات انتقامية، حيث نشرت مقطع فيديو آخر موجهًا إلى بيكيه. وفي مقطع الفيديو الذي شاركته عبر “إنستغرام” و”تيك توك” الخاصين بها، يمكن رؤيتها وهي تغني أغنية Kill Bill للمغنية SZA، بينما تمسح أرضية مطبخها. اسم الأغنية مستوحى من فيلم Kill Bill، حيث تلعب الممثلة أوما ثورمان دور العروس التي تريد الانتقام من صديقها السابق المسمّى بيل عبر قتله.

وتقول كلمات الأغنية: “قد أقتل صديقي السابق، وليست أفضل فكرة، وصديقته الجديدة التالية، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق، وما زلت أحبه رغم ذلك، أفضِّل أن أكون في السجن بدلاً من أن أكون بمفردي”.