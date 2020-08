هكذا تضامن رائد فضاء أمريكي مع ضحايا انفجار بيروت

عبر رائد فضاء أمريكي، يعمل في وكالة ناسا، عن تضامنه وتعاطفه مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنشره صورة تعرض العاصمة اللبنانية من الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.

وعرض رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي الصورة اليوم الأربعاء، عبر صفحته على موقع تويتر، حيث أرفقها بتغريدة أبدى خلالها تعاطفه الكبير مع ضحايا انفجار بيروت الدامي.

وقال كاسيدي في تغريدته: “ أفكر في بيروت اليوم، وقلبي متعاطف مع أولئك الذين تأثروا بالمأساة الأخيرة، أرسل لهم الحب من محطة الفضاء“.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020