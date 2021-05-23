هكذا ردت أصالة على أحلام بعد أن وصفتها بالجنون… وهذا ما وجهته لأنغام

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عدة تصريحات خلال استضافتها في برنامج “كاربول بالعربي”، حيث وصفت نفسها والفنانة السورية أصالة نصري بـ”الجنون” وأنهما يجب أن تتوقفا عن “الشجار”، لأنهما مثل الأختين ولم تعودا صغيرتين في السن.

ووصفت أصالة، في تصريحات تلفزيونية، أحلام، بأنها “حبيبتها”، ودائما تكون سعيدة بحديثها، وعقبت: “مدام قالت إننا (مجانين) فهي على صواب”.

وأضافت الفنانة السورية، أن “كل شيء في حياتها وعلاقتها مع الآخرين مثل أحلام يسير للأفضل”، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يصبح إيقاع الإنسان متغيرا وسريعا مثل الحياة وليس هناك مشكلة أن يختلف مع أصدقائه وزملائه وأسرته ثم يعود إليهم مرة أخرى.

وتابعت أصالة: “أنا مبسوطة بالمرحلة الملكية اللي عايشين فيها أنا وحلومة.. حبايب، حبايب كل العمر”.

وهددت أصالة، الفنانة المصرية أنغام، بالرد عليها تليفونيا وإلا ستتوجه إلى منزلها وأخذ أصدقائهما المشتركين وتقوم بتكسير منزلها حتى تتحدث معها مجددا بعد تصالحهما.

وشددت أنها تعيش فترة من أجمل فترات حياتها لأنها سعيدة وفخورة بكل الآلام والخبرات التي مرت بها، وتعتبر أن الصعاب التي مرت بها كانت سببا في تقدمها للأفضل.