هكذا ردت منى زكي على وصف إحدى المعجبات لها بـ " نمبر وان"

ردت الفنانة المصرية، منى زكي، على وصف إحدى المعجبات لها بـ”نمبر وان”.

ونشر حساب إحدى المعجبات بمنى زكي على موقع إنستغرام صورة للفنانة مع عبارات امتدحتها فيها واصفة إياها بـ”نمبر وان”.

وردت منى زكي على كلمات المعجبة قائلة “بلاش نمبر1 دي يا حبيبتي بتشائم، بحبك حب كبير”.

يذكر أن تصدر مسلسل لعبة نيوتن، تصدر محركات البحث في مصر، وشهدت الحلقة 13 من المسلسل، الكثير من الأحداث، خاصة أن تقرير الحالة النفسية لـ “هنا” لم يكن في صالحها.

وتقوم الفنانة المصرية منى زكي بدور “هنا” في المسلسل، وبعد ظهور تقرير حالتها النفسية اقترحت على المحامي أن يتم كتابة الطفل باسم أب آخر حتى يحصل على حضانته، بحسب ما ذكره موقع “بلدنا اليوم” المصرية.

ولفت الموقع إلى أن نهاية الحلقة كشفت أن مؤنس، الذي يقوم بدوره محمد فراج، ضغط على “هنا” حتى تقوم بكتابة الطفل باسمه وقد أخبرت أمينة، والد الطفل الحقيقي حازم بهذا الأمر.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد.