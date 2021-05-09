الأحد 27 رمضان 1442 ﻫ - 9 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا ردت نجوى كرم على وصف الشاعر نزار فرنسيس لها عبر “صوت بيروت إنترناشونال”

منذ ساعتين
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

ردت الفنانة نجوى كرم على وصف الشاعر نزار فرنسيس لها، ضمن برنامج “المواجهة” مع الاعلامي رودولف هلال عبر “صوت بيروت انترناشونال” بتغريدة على صفحتها عبر “تويتر” جاء فيها “حضرتك يا استاذ نزار من راس بعلبك شِعرَك وحضورك وكلامك من كعب الدّسْت ومن راس القلعة”.

وكان فرنسيس وصف كرم بالقول “حبيبة قلبي، هي مملكة في حد ذاتها، مملكة من الفن والعطاء والاخلاق، وأكرر هي قلعة فنية لبنانية نفتخر بها”.

    المزيد من منوعات

    ميريام فارس
    لماذا هاجمت الممثلة المصرية منة فضالي النجمة ميريام فارس؟
    سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز
    حالته حرجة.. عائلة الفنان سمير غانم تكشف حالته الصحية
    مي عمر
    بالفيديو: لماذا استبعدت شيرين عبد الوهاب النجمة مي عمر من مسلسل “طريقي”؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
    أحلاها مرّ.. تقرير ألماني يكشف السناريوهات التي ينتظرها اللبنانيون أواخر هذا الشهر
    سرطان البروستات
    ما هو البروتين الذي يتحكم في علاج سرطان البروستات؟
    لأول مرة.. فك لغز أغرب دودة بحرية على وجه الأرض