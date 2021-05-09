هكذا ردت نجوى كرم على وصف الشاعر نزار فرنسيس لها عبر “صوت بيروت إنترناشونال”

ردت الفنانة نجوى كرم على وصف الشاعر نزار فرنسيس لها، ضمن برنامج “المواجهة” مع الاعلامي رودولف هلال عبر “صوت بيروت انترناشونال” بتغريدة على صفحتها عبر “تويتر” جاء فيها “حضرتك يا استاذ نزار من راس بعلبك شِعرَك وحضورك وكلامك من كعب الدّسْت ومن راس القلعة”.

وكان فرنسيس وصف كرم بالقول “حبيبة قلبي، هي مملكة في حد ذاتها، مملكة من الفن والعطاء والاخلاق، وأكرر هي قلعة فنية لبنانية نفتخر بها”.

حضرتك يا استاذ نزار من راس بعلبك

شِعرَك وحضورك وكلامك من كعب الدّسْت ومن راس القلعة 🌷 @NizarFrancis1 https://t.co/qTeKtvyUni — Najwa Karam (@najwakaram) May 9, 2021