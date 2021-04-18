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هكذا رد أحمد السقا على متابع قال له: "أوفر أوي وملكش فيها"

18 - أبريل - 2021
أحمد السقا

أحمد السقا

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نشر الفنان المصري، أحمد السقا، مشهد فيديو من كواليس مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق السقا عليه وكتب: “أنا الخوف بيجي لحد عندي ويجري”، ونال المنشور إعجاب عدد كبير جدا من متابعي السقا، لكن قارئا واحدا قال في تعليقه: “والله مالكش فيها وأوفر أوي ياعم أتوكس”، فيما أحرجه السقا برده الهادئ وقال له: “شكرًا على ذوقك”.

ويعتبر مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية المصرية، بعد قيامهما ببطولة فيلم “هروب اضطراري”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في أدوار البطولة مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين.

يذكر أن الأحداث الأخيرة التي تم عرضها من المسلسل شهدت خروج “عساف الغري” من السجن ومحاولة الانتقام من “غفران الغريب” الذي قتل والده سابقا وتزوج زوجته وربى نجله “حمزة” وأبعده عن والده.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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