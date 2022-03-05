هكذا ستخوض شيماء سيف السباق الرمضاني المقبل

تخوض الفنانة شيماء سيف السباق الرمضاني المقبل 2022، بمسلسلين تعكف على تصويرهما حالياً للحاق بالعرض في الشهر الكريم، الأول هو الجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” الذى تقوم ببطولته مع عمرو وهبة وهشام جمال، والثاني “أحلام سعيدة” مع النجمة يسرا.

مسلسل “في بيتنا روبوت 2” حجز مكانه في دراما رمضان المقبل في اللحظات الأخيرة، ويعرض في 30 حلقة وهو تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال وبطولة هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسل “أحلام سعيدة” تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، تامر هجرس، نور محمود، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل “سرايا عابدين” عام 2014.

ويعرض لشيماء سيف حالياً في السينمات فيلم “معالى ماما” بطولة بشرى ومحمود الليثى نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولى، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وسامى مغاورى، ونور قدرى وعلاء مرسى وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ريهام الشنوانى ورغد جلال وتاليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.