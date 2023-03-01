هكذا علقت منى زكي بعد الهجوم عليها

استعانت الممثلة المصرية منى زكي بتغريدات خاصة يداوم الكاتب عبد الرحيم كمال على نشرها منذ فترة قصيرة لانتقاد بعض التصرفات الإنسانية المتفشية في المجتمع الآن، واختارت للرد على الحملة الموجهة ضدها بعد نشر صورتها بالحجاب من بوستر مسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، تغريدة خاصة للاحتفاء بمن لا يتدخل فيما لا يعنيه، ومن لا يصدر الأحكام قبل معرفة الحقيقة.

ونشرت زكي صورة للتغريدة عبر حسابها في “إنستغرام”، ووضعت أيقونات الدعم والشكر والتقدير، وتقول التغريدة: “صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك”.

بينما حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنانة منى زكى بعد الهجوم الذي تعرضت له، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك “قائلة:”ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك.. قوة مصر الناعمة”.