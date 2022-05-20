هكذا كان حفل زفاف "ماثيو وجودي" عشاق افلام الرعب.. بالصور

تزوج اثنين من عشاق أفلام الرعب في حفل خاص جداً، حيث التقى جودي وماثيو مور، اللذان يعيشان في أميرشام مع قطتهما فرانكي، في Tinder في عام 2015، حيث ارتبطوا بسبب اهتمامهما المشترك بأفلام الرعب.

لذلك في حفل زفافهم، عرفوا أنهم يريدون دمج حبهم لهذا النوع من الأفلام، وكذلك لعرض “Peaky Blinders”، في اليوم الخاص لزفافهم.

وارتدت جودي 28 عاماً، فستان زفاف أسود فخم في 26 أكتوبر 2021، وقامت بإقران الفستان بكعب أحمر ليناسب شعرها القرمزي، بينما كان زوجها ماثيو 25 عاماً، ورفقاؤه يرتدون سترات وقبعات مسطحة في إيماءة إلى العرض الناجح، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية.

يتألف الديكور من جماجم وهمية وشموع عائمة وفراشات مزيفة وبتلات زهور مجففة معظمها من صنع العروس.

قالت جودي، الحامل الآن بطفلها الأول: “لطالما كنا مهتمين بالأشياء القوطية والألوان الداكنة والأكثر غرابة وهذا النمط ينعكس في منزلنا ونوع ديكور المنزل الذي نشتريه”.

وأضافت:”لقد استمتعنا دائماً بمشاهدة أفلام الرعب، لذا فقد كان شيئاً ارتبطنا به بالتأكيد، لا أحد منا يخاف من أفلام السلاشر والدموية ونحب أي شيء مظلم ومخيف وكان “Peaky Blinders هو أيضاً عرض أحببناه، واعتقدنا أن إيماءة إليه من حيث ملابس رفقاء العريس ستكون بديلاً جيداً للبدلة الرسمية المعتادة “.

وتابعت: “كان حفل الزفاف مثالياً بما في ذلك كل الأشياء التي أحببناها، بالنظر إلى الوراء، نعلم أننا اتخذنا القرار الصحيح “.