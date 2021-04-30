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هكذا يجب عليك التعامل مع الحرائق ... "لا تستخدم القدمين"

30 - أبريل - 2021
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

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تحدث خبير إطفاء حرائق عن التعليمات التي يجب اتباعها في حال إندلاع حريق وكيفية التصرف معه.

وقال الخبير، أندريه كاتشنوف، بأنه مع اقتراب فصل الصيف والطقس الدافئ تزداد الحرائق في الغابات والبيوت الريفية والصيفية المجاورة.

وفي حال اندلاع الحريق نصح الخبير أولا بالإتصال برجال الإطفاء ووصف موقع الحريق بدقة.

ونبه الخبير الى عدم محاولة إطفاء الحرائق بإستخدام القدم أو الملابس، نظرا لما تحتويه الملابس من مواد صناعية قابلة للاشتعال بسرعة.
كما شدد في الوقت نفسه على ضرورة التواصل مع رجال الإطفاء، وفي حال اشتعال الأعشاب يفضل القيام بحفر خندق حول مكان الحريق لمنع توسعه وانتشاره، بحسب ما نقل موقع tvzvezda.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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