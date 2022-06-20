هل أصبح اعتزال زيدان التدريب قريبًا؟

قال النجم الفرنسي “زين الدين زيدان”: “ما زلت أملك الرغبة في الاستمرار في التدريب، ما زال بداخلي هذه الشعلة، هي شغفي، كرة القدم”، وذلك في مقابلة لبرنامج “تيلي فوت”، مبقياً الغموض حول مستقبله، إذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.

تابع “زيزو” في تقرير خصصه له البرنامج تكريماً لاقتراب عيد ميلاده الـ50، الذي يحتفل به في 23 الحالي: “أبلغ 50 عاماً، راضٍ، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

وشدد عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب، بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الاسباني أعوام 2016 و2017 و2018 على “لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء”.

ولم يأتِ نجم منتخب “الديوك” السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان جيرمان من أجل الحلول بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 والمقرر من 21 تشرين الثاني حتّى 18 كانون الأوّل المقبلين.

في السياق، أكدت العديد من وسائل الإعلام في 10 الحالي أن زيدان وسان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان، الذي تسلم مهامه في عام 2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.

وأكدّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت خلال مؤتمر صحافي في نهاية الجمعية العمومية أنه سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في تموز، ولكن “لن أناقش معه أي تمديد للعقد”.